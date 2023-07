Eccellenza, il Mestrino Rubano trova i gol di bomber Piccolo

Come un condor, in chiusura di mercato, il ds del Mestrino Rubano, Massimiliano Lucchini, piazza il doppio colpo tra difesa ed attacco mettendo a disposizione di mister Antonio Paganin due talenti interessanti. Il primo è Davide Piccolo, attaccante del 2004, reduce da una positiva esperienza in Promozione al Vigontina San Paolo.

Un innesto intelligente che segna la scelta del presidente Stefani di allestire una rosa giovane, ma al tempo stesso di qualità. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il secondo arrivo dei giorni scorsi: il centrale difensivo del 2003 Alessandro Moracchiato. Dopo l'esperienza in D con l'Este, per Moracchiato ecco una nuova avventura in Eccellenza, con l'idea di dimostrare fin da subito il suo valore.