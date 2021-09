Eccellenza, il calendario del girone A del Mestrino Rubano

Tante trasferte e un girone di altissimo livello si prospetta quest'anno per il Mestrino Rubano calcio. Si inizia il 19 settembre e si finisce il 10 aprile, ma le sensazioni sono più che positive per i bianchi di mister Bernardi. Il 2 a 1 al debutto in Coppa Italia Eccellenza contro l'Academy Plateola, firmato Nalesso e Pasinato, fornisce indicazioni positive. La rosa molto giovane, 22,2 età media per la compagine presieduta da Stefani, un quid in più in vista di una stagione lunga e piena di insidie, con le temibili Cologna Veneta, Calcio Schio e Montecchio Maggiore, tra le favorite del girone.

Si parte in casa il 19 settembre contro il Valgatara e si termina sempre tra le mura amiche il 10 aprile contro il Garda.



Belfiorese-Garda

Schio-Vigasio

Mestrino Rubano-Valgatara

Pescantina Settimo-Montecchio Maggiore

Team Santa Lucia Golosine-Mozzecane

Villafranca Veronese-Montorio

Virtus Cornedo-Cologna Veneta