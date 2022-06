Eccellenza, Mestrino Rubano: Gianmarco Scapin al Cartigliano in Serie D

Con l'arrivo dell'ex ds dell'Este a Cartigliano, Davide Sannazzaro, inizia la caccia grossa al talento nella zona del padovano. Ecco perché una realtà solida come quella vicentina, militante in Serie D, mette le mani prima di tutti su Gianmarco Scapin, protagonista di una stagione da mattatore assoluto con la maglia del Mestrino Rubano in Eccellenza girone A.

Per il centrocampista classe 1999, si tratta di un ritorno in quarta serie, dopo le esperienze con Luparense, Adriese e Campodarsego, senza dimenticare la trafila nelle giovanili di Empoli, Vicenza e Juventus.

Ora per il Mestrino Rubano sarà importante resistere alle lusinghe per gli altri suoi gioielli in rosa. Su tutti Alberto Salata, protagonista anche durante l'amichevole del maggio scorso con il Padova, e Thomas Scapin, su cui si sono posati gli occhi di parecchie squadre in Serie D.