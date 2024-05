Eccellenza, finisce l'era Lucchini al Mestrino Rubano e si riparte dal ds Fautelli

Al MestrinoRubano si cambia. Pochi giorni dopo l'uscita dalla fase regionale dei playoff per la D per mano dei vicentini dell'Unione La Rocca Altavilla, la squadra del presidente Stefani inaugura il nuovo corso 24/25 con la scelta del nuovo direttore sportivo, Luigi Fautelli. Il grande architetto del Borgoricco prima e poi dal 2021 in poi della United Borgoricco Campetra, squadra militante in Eccellenza girone B, raccoglierà l’eredità di Massimiliano Lucchini come responsabile delle principali formazioni biancoazzurre partecipanti ai campionati di Eccellenza e Under 19 Èlite. Ora c'è da capire la posizione di Antonio Paganin, tecnico che ha sempre dichiarato come al MestrinoRubano ci sia tutto quello che serve per fare bene a patto di non stravolgere l'impalcatura già esistente della squadra. I prossimi giorni saranno importanti per capire le stretegie biancazzurre.

Il lascito di Lucchini è di quelli importanti, con l'ottimo quarto posto maturato nel 21/22 al debutto in Eccellenza per i biancazzurri e il terzo di quest'annata, con tantissimi giocatori valorizzati, uno su tutti quel Taiwo Olonisakin che sta facendo grandi cose in D al Bassano e in odore di C quest'estate.

Proprio Lucchini, promesso sposo dell'Este, ha voluto lasciare sulle sue pagine social un saluto al mondo MestrinoRubano: «Riconoscenza ed energia. Queste sono le sensazioni che sento pensando al Mestrino Rubano. A questa piazza sono proprio riconoscente, tanto, perché quando sono arrivato 3 anni fa, alla mia prima esperienza dietro la scrivania dopo 30 anni di campo, vi siete affidati e fidati di me. Ho potuto svolgere questo lavoro perseguendo i miei valori e principi, con sostegno e sinergia con ogni componente societaria. Questi tre anni mi hanno appagato in tutto per tutto. Sono grato per l'energia che mi è stata trasmessa da tutte le persone che lavorano nel MestrinoRubano. Vi porterò tutti nel cuore e vi ringrazio per quello che mi avete dato ogni giorno con il vostro esempio».