Eccellenza, Mestrino Rubano: Massimiliano Lucchini "Ci aspettiamo una campionato di soddisfazioni"

Il mercato in entrata del Mestrino Rubano ha fatto sognare i tifosi alla presentazione della rosa biancoazzurra. Merito del presidente Stefani e del direttore sportivo Massimiliano Lucchini, capaci di mettere a segno autentici colpi come Corasaniti, Radoni, Paccagnella, Topao, Prevedello e Tamponi. Ora resta il responso del campo, con quarto posto in Eccellenza da confermare. Ecco le parole del direttore sportivo del team biancoazzurro, a margine del prologo stagionale:

"È scontato dire che ripetersi è sempre difficile, ma è proprio così. Ci attende una stagione impegnativa. Abbiamo mantenuto la base, ma anche rinnovato la rosa per tanti motivi. Ci aspettiamo una campionato di soddisfazioni, anche se sarà diverso. Ci saranno più squadre e di conseguenza un maggiore livello di competizione. Noi ci sentiamo attrezzati per fare un campionato all'altezza. Ringrazio la società per le risorse messe a disposizione. C'è entusiasmo, perché il mix tra una dirigenza solida e ragazzi con fame ed entusiasmo ci porterà a festeggiare anche a fine stagione."