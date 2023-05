Eccellenza: il Mestrino Rubano riparte dal ds Lucchini e da mister Paganin

Dopo la salvezza con tre giornate di anticipo e il nono posto in campionato, per il Mestrino Rubano, squadra militante nel girone A dell'Eccellenza, è tempo di riconferme. Non tanto sul campo, quanto dietro la scrivania e in panchina. In questo senso ecco spiegato il prolungamento di rapporto con il direttore sportivo Massimiliano Lucchini e il tecnico Antonio Paganin, due uomini fondamentali per pianificare al meglio la stagione 2023/2024.

Dopo di loro, sarà tempo di calciomercato. Difficile la riconferma di Taiwo, in prestito dal Campodarsego, autore di 13 reti e probabilmente uno dei migliori cinque giocatori del raggruppamento, ma per il resto il gruppo biancoazzurro sembra andare verso la conferma in blocco, con il probabile inserimento di 3-4 giocatori di valore in grado di alzare l'asticella della qualità alla squadra padovana.