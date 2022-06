Eccellenza: Mestrino Rubano, ufficiale il centrocampista Topao

Dopo tante riconferme, ecco il primo squillo del Mestrino Rubano sul mercato in entrata.

Come annunciato in esclusiva a Padova Oggi nei giorni dal presidente Stefani, la squadra biancoazzurra, rivelazione del girone A del campionato Eccellenza appena terminato, si rinforza in mezzo al campo con un nuovo centrocampista: Mattia Topao.

Il classe 1997 proviene dal Real Martellago dove ha disputato le ultime due stagione in Eccellenza. In precedenza aveva giocato anche per il Torre ad inizio carriera, oltra a legare il suo nome al Vigontina San Paolo. Centrocampista di lotta e governo, Topao è in grado di compiere la doppia fase perfettamente proprio come vuole mister Bernardi per il suo 4-4-2.