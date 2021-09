Eccellenza, mister Milazzo: "Quest'Abano può solo crescere"

Il ko dell'Abano, in casa di una delle corazzate del girone come il Giorgione, lascia intatta la fiducia per il coach Massimo Milazzo. Di seguito le sue dichiarazioni nel post gara in esclusiva a Padova Oggi:

"È stata una bellissima gara. Sapevamo di incontrare una squadra forte e che punta a vincere questo campionato. Abbiamo un'età media molta giovane e quindi sono molto soddisfatto. Stiamo migliorando passo dopo passo, abbiamo tenuto in equilbrio la gara fino al 94'. Io sono molto soddisfatto ripeto. In tutte le partite vogliamo vincere ed abbiamo l'ambizione di giocarcela a testa alta fino alla fine. I ragazzi questo l'hanno fatto nonostante giocatori molti giovani del 2004, 2002 o 2001 titolari in campo.

Il bello di quest'Abano è che possiamo solo migliorare. Io sono convinto che quest'Abano può solo crescere. Se questo è il Giorgione e noi gli abbiamo tenuto testa, sono convinto che ci aspetta un ottimo campionato. In questo momento abbiamo 3 punte a disposizione: Favaro, entrato nella ripresa dopo che questa notte non è stato molto bene. Buzzi, il nostro capitano, è entrata nella ripresa perché aveva avuto un affaticamento in settimana. Sguotti era a casa perché anche lui è stato male questa notte. Abbiamo giocato senza una punta vera, con il falso nove. Era difficile andare a rete, ma abbiamo subito solo due tiri nello specchio nel primo tempo e una punizione nel secondo, con una bellissima parata del nostro portiere. Con Guerriero nella ripresa siamo andati molto vicini al pareggio con quel tiro uscito a 3 centimetri.

Zatta è un 2001 ed è secondo me è uno dei più bravi tra i giovani difensori in circolazione. Mi dispiace per il secondo gol, perché ha subito fallo nell'azione e mi dispiace. La coppia Cunico-Zatta non la scambierei con nessuna in giro per gli altri campionati.