Eccellenza, mister Paganin addio al Mestrino Rubano

Rivoluzione completa in casa Mestrino Rubano. Dopo la partenza del ds Massimiliano Lucchini, prontamente sostituito da Luigi Fautelli, anche il condottiero dell'ultimo anno e mezzo, Antonio Paganin, saluta la squadra del presidente Stefani. Una partenza nell'aria dopo l'insediamento dell'ex direttore sportivo della United Borgoricco Campetra, ma che ha visto l'ufficialità nelle ultime ore.

Dal profilo Facebook del Mestrino Rubano, il bel saluto di Paganin alla piazza biancazzurra, portata al terzo posto nel girone A dell'Eccellenza, migliore posizione mai raggiunta nella storia della società: "Carissimo MestrinoRubano, sono trascorsi 15 mesi dal nostro incontro e posso dire che mi sono divertito come non mai. Abbiamo assieme scritto una pagina importante di questa società e per questo non posso che ringraziarti. Ho avuto modo di conoscere e condividere aspetti sia calcistici che della vita di tutti i giorni con persone davvero speciali che conserverò per sempre nel.mio cassetto SPECIALE dei ricordi. Volevo ringraziare Società, Direttivo, Volontari, Sponsor, Squadra ed gli impareggiabili Tifosi per l' affetto ed il rispetto con cui sono stato accolto ed auguro a tutto l' ambiente del MestrinoRubano un grandissimo 'BUON VIAGGIO'. Un abbraccio!!!"

Ora si aprono le consultazioni per il post Paganin con un nome in prima fila, da sempre pallino di Fautelli: Alessandro Bertan dell'Arcella, fresco di ascesa in Eccellenza dopo la finale playoff Promozione. Il tecnico conosce bene la categoria ed ha già lavorato per tanti anni con l'attuale direttore sportivo biancazzurro al United Borgoricco Campetra, togliendosì grosse soddisfazioni con la realtà dell'Alta Padovana.