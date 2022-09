Eccellenza, Piovese: in mezzo al campo arriva Michael Pagan

Un'autentico fulmine a ciel sereno sconquassa il mercato Eccellenza, con l'approdo alla neopromossa Piovese di Michael Pagan, regista ex Treviso.

Un curriculum calcistico da giocatore di categoria superiore, quello di Pagan, con più di 200 presenze in Serie D e gli approdi in serie C tra Valenzana e Virtus Verona. Dopo aver debuttato con il Padova in Coppa Italia Serie C, il nativo di Chioggia ha legato il suo nome all'Adriese, con cui ha disputato le sue stagioni più importanti della carriera. L'anno scorso al Treviso, sempre in Eccellenza ed ora l'avventura di Piove di Sacco, dove porterà geometria ed esperienza ad un reparto apparso acerbo in Coppa Italia contro il Pozzonovo.