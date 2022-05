Eccellenza, playoff: Fautelli (ds United Borgoricco Campetra) "Vogliamo riscattare la gara dell'andata"

Equilibrio è la parola per riassumere, al giro di boa di fine andata, il triangolare tra le seconde classificate che mette in palio i playoff nazionali per la promozione in serie D.

Montecchio Maggiore, United Borgoricco Campetra e Treviso sono tutte appaiate a 3 punti. A questo punto diventa fondamentale ogni partita del gironcino di ritorno. A partire da quella di domani della United Borgoricco Campetra in casa del Montecchio Maggiore. Ci sono da vendicare per gli uomini di Bertan, sportivamente parlando, le cinque sberle subite all'andata. Ecco le parole del direttore sportivo rossobiancoblu Luigi Fautelli:



«I valori sono molto livellati e spesso sono gli episodi a far girare le partite in una certa direzione. Basti pensare, ad esempio, che ieri il Treviso ha vinto con due calci piazzati: questo dà proprio il senso del grande equilibrio che regna nel triangolare. Noi abbiamo qualche acciacco, com’è normale che sia, ma la rosa è ampia e il mister avrà comunque la possibilità di scegliere. Mercoledì andiamo a Montecchio per riscattare la pesante sconfitta dell’andata e far vedere che non siamo quelli che hanno perso 5-0. La prestazione sarà completamente diversa e sono sicuro che faremo bene».