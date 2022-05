Eccellenza, playoff: mister Bertan (United Borgoricco Campetra) "Ci mettiamo alle spalle un’annata entusiasmante"

Lucidità, onestà, orgoglio, soddisfazione. È un mister Bertan, sul sito ufficiale della United Borgoricco Campetra, assolutamente conscio dell'ottimo lavoro fatto dai suoi ragazzi in questa stagione. Ecco le sue parole: "Ieri siamo andati sotto dopo un minuto e trentacinque secondi. Quando incontri avversari di questo livello, al primo errore vieni subito punito. Prima dell’intervallo abbiamo preso altri due gol molto evitabili: di fatto ce li siamo segnati quasi da soli. Ne è uscito un match pesantemente condizionato da episodi che non ci hanno aiutato a rimanere in partita fino in fondo. Ci mettiamo alle spalle un’annata entusiasmante. Siamo stati molto continui, raccogliendo 26 punti all’andata e 24 al ritorno. Tutti i ragazzi sono stati eccezionali: ognuno di loro ha dato di più di quanto ci si potesse aspettare. Fin da agosto speravamo di fare un campionato come quello che poi abbiamo effettivamente vissuto: un torneo di vertice, in cui siamo riusciti ad affermarci come la mina vagante del girone e a centrare un traguardo che nessuno degli addetti ai lavori credeva possibile. Questi playoff ci saranno d’aiuto per il futuro: abbiamo visto che esiste ancora un “gap” per essere al livello di certe corazzate e dobbiamo lavorare su questo per fare ancora meglio il prossimo anno."