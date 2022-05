Eccellenza, playoff: Montecchio di rimonta, United Borgoricco Campetra ora è difficile passare

Probabilmente si interrompe nel vicentino il sogno della United Borgoricco Campetra di approdare agli spareggi nazionali per la promozione in serie D.

Il Montecchio Maggiore si conferma squadra di levatura superiore e vince in rimonta per 2 a 1 sugli uomini di mister Bertan nella quarta giornata del triangolare valido per i playoff regionali. Diciamo "probabilmente si interrompe il sogno" perché la United non è ancora fuori dai giochi. Di certo serve una combinazione di risultati abbastanza complessa nelle prossime due giornate per fare avvenire il miracolo. A partire dalla prossima gara contro il Treviso, in casa al Vecchiato, da vincere con uno scarto molto largo. Poi bisogna tifare Treviso e sperare che si ripeta nel risultato contro il Montecchi Maggiore. Insomma, come si può intuire, i giochi sono quasi fatti, ma onore e merito alla stagione dei biancorossoblu, autentici outsider capaci di sovvertire spesso e volentieri ogni pronostico.

La storia si stava ripetendo anche a Montecchio, con il solito Cappella al 1' a portare avanti i padovani. La gioia dura poco, perché all'8' c'è subito il pareggio di Alex Montagnani su assist di Guccione. I vicentini una volta riequilibrato il risultato, spingono forte e dopo aver colto un palo con Guccione, trovano il sorpasso con Zanella, abile a trovare la deviazione vincente alle spalle in mischia. Il vantaggio vicentino scoraggia i padovani, capaci di reagire con Tescaro, fuori di pochissimo il suo colpo di testa. Scappin al 70' complica i piani degli ospiti, facendosi cacciare per un fallo tanto initule quanto pericoloso, mentre allo scadere Segantini si esalta su una punizione ben calciata da Cappella. Restano i rimpianti, ora la testa tutta sulla gara con il Treviso.



Ecco il tabellino della gara di Montecchio:



MONTECCHIO MAGGIORE-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 2-1

MONTECCHIO MAGGIORE: Segantini, Bernardinello, Dal Dosso, Falchetto (32’ s.t. Artuso), Zanella, Meggiolaro, Mattioli (28’ s.t. Pennacchio), Pegoraro, Guccione (44’ s.t. Cinel), Montagnani (32’ s.t. Mangieri), Talarico. A disp. Saggioro, Crestani, Toniolo, Casarotto, Bari. All. Federico Coppola.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Favarin, Girardi (43’ s.t. Fiorese), Agostini (12’ s.t. Molin), Sbrissa (16’ s.t. Vasic), Scappin, Zantomasi, Tescaro, Regazzo, Cappella, Tessaro (12’ s.t. Fantinato), Bruscaglin (29’ s.t. Scapolan). A disp. Niero, Marangoni, Nonnato, Zurlo. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Bissolo di Legnago.

RETI: 1’ p.t. Cappella, 8’ p.t. Montagnani, 32’ p.t. Zanella.

NOTE: Spettatori 250 circa. Espulsi al 25’ s.t. Scappin per fallo da tergo e al 50’ s.t. mister Bertan per doppia ammonizione. Ammoniti Falchetto, Meggiolaro, Mattioli, Cappella e Vasic. Recuperi: 2’ e 6’.