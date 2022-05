Eccellenza, playoff: la United Borgoricco Campetra sbanca il Tenni e batte il Treviso

Pronta reazione della United Borgoricco Campetra nella seconda giornata del triangolare dei playoff regionali che mette in palio la qualificazione agli spareggi nazionali per la promozione in serie D. Impresa storica degli uomini di Bertan, capaci di violare il Tenni di Treviso con il risultato di 3 a 2 e rimettersi subito in corsa dopo la scoppola di domenica con il Montecchio Maggiore.

LA CRONACA

Rossobiancoblu subito tosti e in partita. Tescaro è in una di quelle giornate che fa giocare in 12 i suoi. Non è un caso che al 39' la gara si sblocca proprio con l'ex Este, abile a raccogliere un assist dell'ottimo Cappella e scaraventare un tiro imparabile alle spalle di Casella. Sempre l'autore del primo gol, due minuti dopo, fa espellere Magli e permette ai suoi di giocare tutta la ripresa con un uomo in più. Al 65' Agostini raddoppia, mentre al 78' Tescaro trasforma il Tenni in un sambodromo e sigla la sua doppietta personale. Tutto finito? Macché! Il Treviso riapre i giochi prima con Porcino e poi con un rigore di Salviato. Ai posteri una gara straordinaria degli uomini di Bertan, tanto da far sobbalzare sulla sedia anche il ds Fautelli, con le seguenti parole al sito ufficiale della squadra dell'Alata: "Abbiamo fatto una partita strepitosa. Stadio stupendo, atmosfera vera e speciale: sono contento per i ragazzi, perché anche stasera sono stati encomiabili e meritano soddisfazioni del genere. Ogni volta che siamo caduti ci siamo sempre rialzati. Dopo la sconfitta di domenica avevamo subìto delle critiche ingiuste e ingenerose, dovute ad un risultato eclatante ma bugiardo. Questa sera l’abbiamo dimostrato."



Ecco il calendario delle prossime partite:

Andata - Domenica 08/05/2022 - Inizio ore 16.30 Montecchio Maggiore-Treviso FBC 1993 - Campo Montecchio Maggiore (Vi) Comunale Via del Vigo

Ritorno - Mercoledì 11/05/2022 - Inizio ore 20.30 Montecchio Maggiore – United Borgoricco Campetra - Campo Montecchio Maggiore (Vi) Comunale Via del Vigo

Ritorno - Domenica 15/05/2022 - Inizio ore 16.30 United Borgoricco Campetra - Treviso FBC 1993 - Campo Borgoricco (Pd) Comunale Via Scardeone

Ritorno - Mercoledì 18/05/2022 - Inizio ore 20.30 Treviso FBC 1993 - Montecchio Maggiore - Campo Treviso Comunale "O. Tenni" Via U. Foscolo

Il tabellino della sfida del Tenni:

TREVIO-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 2-3

TREVISO: Casella, Bragagnolo (46’ s.t. De Poli), Porcino, Tiepolato (34’ s.t. Raccagna), Salviato, Magli, Granati, Masoch, Kabine, Pozzebon (1’ s.t. Boreggio), Acampora (8’ s.t. Fabiano). A disp. Fabbian, Granziera, Boreggio, Pagan, Bossi, Raccagna, De Poli, Telesi, Fabiano. All. Andrea Zanuttig

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Favarin, Girardi, Agostini, Sbrissa (13’ s.t. Vasic), Scappin, Zantomasi, Tescaro (38’ s.t. Fantinato), Regazzo, Cappella (32’ s.t. Fiorese), Tessaro (26’ s.t. Volpato), Bruscaglin (24’ s.t. Marangoni). A disp. Niero, Molin, Scapolan, Poncia. All. Alessandro Bertan

ARBITRO: Scicolone di San Donà di Piave

RETI: 39’ p.t. e 33’ s.t. Tescaro, 20’ s.t. Agostini, 39’ s.t. Porcino, 47’ s.t. rig. Salviato

NOTE: Spettatori 1000 circa. Espulsi al 43’ p.t. Magli per fallo da ultimo uomo e al 48’ s.t. mister Zanuttig per proteste. Ammoniti Porcino, Granati e Tessaro. Recuperi: 3’ e 5’.