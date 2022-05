Eccellenza, playoff: Montecchio forza 5, United Borgoricco Campetra spazzata via

È un incubo per la United Borgoricco Campetra la gara di debutto del triangolare tra le seconde classificate valido per la fase regionale dei playoff di Eccellenza. Contro il Montecchio Maggiore non c'è storia, con i berici che si impongono per 5-0. Vicentini letali negli spazi, implacabili sottoporta e perfetti difensivamente. Per i locali, solo Tescaro impensierisce Segantini nel primo tempo, per il resto è un assolo di Casarotto e compagni. Propio il bomber del Montecchio al 10' sblocca la gara, finalizzando in grande stile un contropiede meraviglioso. Al 42' il Montecchio raddoppia, con un'altra ripartenza, questa volta conclusa da Mattioli. Sempre il numero 7 ospite al 55' si regala il gol della domenica. Dribbling secco su Regazzo e poi missile sotto l'incrocio dei pali. Favarini può farci poco. Nei minuti finali la United Borgoricco sbraca e Mangieri e Pennacchio, fissano il risultato sul definitivo 5 a 0 per il Montecchio.

Ora si torna in campo già mercoledì, in un palcoscenico prestigioso. Si va al Tenni di Treviso, per affrontare i biancocelesti, nella seconda partita del gironcino.



Ecco il tabellino del Vecchiato di Borgoricco:

UNITED BORGORICCO CAMPETRA-MONTECCHIO MAGGIORE 0-5

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Favarin, Girardi, Regazzo, Sbrissa (17’ s.t. Tessaro), Scappin, Donè, Tescaro, Volpato (26’ s.t. Fantinato), Cappella, Vasic, Poncia (13’ s.t. Bruscaglin). A disp. Niero, Agostini, Zantomasi, Marangoni, Scapolan, Fiorese. All. Alessandro Bertan

MONTECCHIO MAGGIORE: Segantini, Talarico, Dal Dosso, Artuso (22’ s.t. Falchetto), Meggiolaro (32’ s.t. Cinel), Zanella, Mattioli (34’ s.t. Muntar), Pegoraro (28’ s.t. Crestani), Guccione, Casarotto, Mangieri (28’ s.t. Pennacchio). A disp. Saggioro, Toniolo, Nieddu, Nunes De Melo. All. Federico Coppola

ARBITRO: Zantedeschi di Verona

RETI: 10’ p.t. Casarotto, 42’ p.t. e 10’ s.t. Mattioli, 27’ s.t. Mangieri, 40’ s.t. Pennacchio

NOTE: Spettatori 250 circa. Ammoniti Scappin, Sbrissa, Regazzo e Pegoraro. Recuperi: 2’ e 4’.