Eccellenza, playoff: troppo Treviso, per la United Borgoricco Campetra il sogno D finisce qua

Finisce qui il sogno della United Borgoricco Campetra nei playoff regionali di Eccellenza. Un 3 a 0 netto in favore del Treviso, che spegne ogni sogno di ascesa in serie D. Restano negli occhi degli appassionati una grandissima stagione degli uomini di Bertan, capaci di mettere in fila nel proprio girone autentiche corazzate come Arcella, Bassano, Academy Plateola.

La gara si chiude virtualmente nel primo tempo con due reti nel giro di venti minuti di gioco. Al 5' la sblocca Masoch, raddoppia Porcino al 20'. I rossonbiancoblu, alle corde, ci provano, ma al 40' subiscono il calcio di rigore di Pozzebon. Nella ripresa la United Borgoricco Campetra attacca a testa bassa, ma il gol non arriva. Il Ds Fautelli a caldo, sul sito ufficiale della squadra padovana, commenta così la gara e la stagione: "Siamo contenti della squadra e orgogliosi dei nostri giocatori. Oggi abbiamo perso e il cammino nei playoff finisce qui, ma non c’è assolutamente nulla da rimproverare. Hanno tutti dato il massimo e questa sarà sempre una stagione da ricordare."



Ecco il tabellino della gara del Vecchiato:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA-TREVISO 0-3 (5’ Masoch, 20’ Porcino, 40’ rig. Pozzebon)

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Niero, Agostini (12’ s.t. Sbrissa), Molin, Vasic, Girardi, Zantomasi, Tescaro, Scapolan (38’ s.t. Cren), Cappella, Regazzo, Marangoni (19’ s.t. Bruscaglin). A disp. Favarin, Poncia, Tessaro, Fantinato, Zurlo, Fiorese. All. Alessandro Bertan

TREVISO: Casella, Granziera, Porcino, Pagan, Bragagnolo, Raccagna (43’ s.t. Magli), Boreggio (26’ s.t. Bossi), Masoch (28’ s.t. Bozzato), Telesi (28’ s.t. Kabine), Pozzebon (19’ s.t. Acampora), De Poli. A disp. Fabbian, Soncin, Marinello, Salviato. All. Andrea Zanuttig.

ARBITRO: Dallagà di Rovigo.



NOTE: Spettatori 400 circa, con nutrita rappresentanza ospite. Ammonito Niero. Recuperi: 2’ e 4’.