Eccellenza, playout: l'Abano retrocede in Promozione

Non arriva nessuna impresa con la Robeganese per l’Abano di Vinicio Bisioli, che non riesce a ribaltare la sconfitta dell’andata e perde per 3-1 anche il playout di ritorno. Per i neroverdi significa retrocessione in Promozione.

Nonostante i messaggi sportivo-belligeranti del pre partita, non c'è mai gara in quel di Salzano. Dopo 1' Jacopo De Polo porta avanti i veneziani su azione da corner. Con una gara così in salita è inevitabile scoprirsi e negli spazi lasciati la Robeganese pasteggia sull'Abano. Al 37' Ferrarese, ex della gara, raddoppia per i suoi e nella ripresa è Sartori a trovare il tris al 62'. Nei minuti finale c'è la reazione dell'Abano con il migliore dei suoi, Matteo Radoni, che trova la rete più inutile della sua giovane carriera.

Resta il rammarico in casa Abano. Di certo la partenza complessa con mister Milazzo ha pesato parecchio sulla stagione neroverde. Per Bisioli tante attenuanti e soprattutto una speranza: che la società decida di ripartire da lui anche per la prossima annata. Se lo merita.

Ecco il tabellino della gara:

ROBEGANESE-ABANO 3-1 (1’ p.t. De Polo, 37’ p.t. Ferrarese, 17’ s.t. Sartori, 36’ s.t. Radoni)

ROBEGANESE: Corasaniti, Zamengo, Tagliapietra, Giacomin (47’ s.t. Cecchinato), Ginocchi, Bonotto, Sartori (50’ s.t. Nezha), Bandiera (34’ s.t. Vianello), Ferrarese (28’ s.t. Tobaldo), Lima Dias, De Polo. A disp. Meneghetti, Yarboye, Centenaro, Pesce, Bezze. All. Giovanni Soncin

ABANO: Pirana, Sekulic, Henrique Volpe (8’ s.t. Furlan), Finazzi, Zatta, Pinto (22’ s.t. Leonardis), Proto (16’ s.t. Favaro), Bozza, Toffoli (37’ s.t. Masin), Thiam, Radoni. A disp. Havryshkiv, Cunico, Potsi, Capuzzo, Machairas. All. Vinicio Bisioli

ARBITRO: Meta di Vicenza.



NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Tagliapietra, Bandiera, Tobaldo e Furlan. Angoli: 4-3. Recuperi: 2’ e 6’.