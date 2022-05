Eccellenza, playout: Abano male in casa, ora serve l'impresa con la Robeganese

Ed ora diventa maledettamente dura per l'Abano di mister Bisioli. La gara d'andata dei playout, allo Stadio delle Terme, va alla Robeganese con il risultato di 2 a 1, al termine di una gara piena di colpi di scena e rimpianti. Il ko per i neroverdi fa male: serviranno due gol a Salzano, senza subirne, nella gara di ritorno per cercare di cercare di mantenere la categoria.

LA CRONACA

Buon avvio degli uomini di Bisioli. Pinto prima e Finazzi poi vanno vicini al gol. Imprecisione e sfortuna la fanno da padrona, come al 25' quando la sassata di Radoni trova la traversa prima di andare tra le braccia di Corasiniti. Radoni è l'uomo in più dell'Abano e al 26' si conquista un calcio di rigore. Sul dischetto Anderson Piva si fa iponotizzare da Corasiniti. Gol sbagliato, gol subito un minuto dopo. Lima Diaz con il destro beffa Pirana e porta in vantaggio i veneziani. Proprio il portiere neroverde in questa fase salva in due occasioni il parziale. Prima su Ferrarese con una deviazione chirurgico sull'angolino e poi anche lui para un calcio di rigore sempre sul grande ex della sfida. La Robeganese è un'altra squadra nella ripresa e Sartori si vede respingere sulla linea una punizione tagliatissima. L'Abano risponde, come può. Fuga di Radoni e destro a colpo sicuro di Pinto, ma ancora una volta Corasiniti è in giornata di grazie e sventa ogni pericolo. Al 71' ecco il pareggio neroverde. Numero di Zatta sulla sinistra e in mischia ecco spuntare la deviazione vincente di Thiam. Partita senza un attimo di respiro e due minuti dopo i veneziani approfittano di un'ingenuità della difesa dell'Abano e trovano con Giacomin il gol del controsorpasso. A questo punto gli uomini di Bisioli si gettano in avanti con la forza della disperazione. Sekulic colpisce un'altra traversa, mentre nei minuti finali Pirana tiene in vita i suoi, parando il secondo rigore di giornata, questa volta su Lima Diaz. C'è ancora vita ad Abano, ora serve l'impresa per restare in Eccellenza.

Ecco il tabellino della gara dello Stadio delle Terme:

ABANO-ROBEGANESE 1-2

ABANO: Pirana, Cunico, Zatta (34’ s.t. Furlan), Finazzi, Potsi, Pinto, Sekulic, Capuzzo (22’ s.t. Bozza), Anderson Piva (7’ s.t. Favaro), Thiam, Radoni. A disp. Havryshkiv, Leonardis, Toffoli, Machairas, Masin, Ardinghi. All. Vinicio Bisioli.

ROBEGANESE: Corasaniti, Zamengo, Tagliapietra, Giacomin, Bonotto, De Polo, Sartori (37’ s.t. Yarboye), Bandiera (22’ s.t. Vianello), Ferrarese (23’ s.t. Tobaldo), Lima Diaz, Bezze (14’ s.t. Ginocchi). A disp. Meneghetti, Cecchinato, Centenaro, Nezha. All. Giovanni Soncin.

ARBITRO: Bissolo di Legnago.

RETI: 27’ p.t. Lima Diaz, 26’ s.t. Thiam, 28’ s.t. Giacomin.

NOTE: Spettatori 300 circa. Angoli: 4-6. Fuorigioco: 1-1. Ammoniti Zamengo, Cunico, Pinto, Lima Diaz, Finazzi e Yarboye. Recuperi: 2’ e 5’.