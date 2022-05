Eccellenza, playout: Caio Vinicius Pirana (Abano) "Ce la giocheremo fino in fondo"

Due rigori parati, altrettanti miracoli su azione. Se l’Abano si può giocare ancora delle chance per mantenere la categoria, è di certo merito di Caio Vinicius Pirana. Professione portiere, nel curriculum squadre di un certo spessore come Bologna e Campodarsego. Per il classe 1999, quella di domenica scorsa è stata una gara da ricordare dal punto di vista personale, meno in termini di squadra. Per completare il quadro, ora serve l'impresa dell'Abano sul campo della Robeganese Fulgor Salzano: vincere con due gol di scarto per restare in Eccellenza. Ecco le parole del portiere brasiliano, al sito ufficiale dell'Abano:



«Siamo logicamente delusi, perché in casa ci aspettavamo almeno un risultato positivo . Tuttavia siamo ancora vivi, consapevoli che ci sarà da lottare fino all’ultimo secondo. Da parte mia metterò in campo il massimo impegno: continuerò a crederci e a spronare i compagni fino al fischio finale dell’arbitro. Durante l’anno abbiamo passato momenti peggiori di questo: sono fiducioso e so che ce la giocheremo fino in fondo».