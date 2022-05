Eccellenza, playout: mister Bisioli (Abano) "La salvezza era alla nostra portata"

Alla fine nessun miracolo sportivo. L'Abano di mister Vinicio Bisioli retrocede in Promozione dopo la doppia sconfitta nel playout con la Robeganese. Queste le sue parole, affidate al sito ufficiale della squadra neroverde:

«C’è tanta amarezza per non essere riusciti a raggiungere l’obiettivo. Ci siamo andati vicini numerose volte già in campionato, creandoci in diverse occasioni l’opportunità di fare quel passo in più che purtroppo non è mai arrivato. Ci sono stati alcuni momenti in cui potevamo evitare la lotteria dei playout, ma è sempre mancato lo spunto decisivo. Il doppio spareggio con la Robeganese non ha fatto che confermare le nostre difficoltà: anche ieri bastava vincere con un gol di scarto nei novanta minuti per assicurarci almeno i tempi supplementari. Invece siamo andati sotto dopo trenta secondi e questo ha permesso alla Robeganese di chiudersi a riccio e ripartire in contropiede. Sono davvero molto amareggiato, perché il traguardo era alla nostra portata. Non voglio cercare alibi, ma è innegabile che nel girone di ritorno abbiamo avuto una media di sei/sette assenze per infortunio che ci hanno sempre impedito di schierare la formazione migliore. In ogni caso fa parte del gioco e dobbiamo accettarlo. È un grande peccato, perché malgrado tutte le problematiche affrontate ci siamo davvero andati vicini. La salvezza sarebbe stata una sorta di miracolo sportivo: purtroppo non ce l’abbiamo fatta».