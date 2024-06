Eccellenza, il Pozzonovo che verrà: 11 riconferme e il primo super colpo con il ritorno di Boudraa

È passato poco più di un mese dal ritorno in Eccellenza del Pozzonovo e nella Bassa Padovana si sta già delineando il nuovo progetto biancoblu. Il direttore sportivo Carlo Marzola, una volpe per questa categoria, dopo aver confermato l'artefice della promozione, mister Massimiliano Sabbadin, ha formalizzato anche i primi 11 rinnovi dei giocatori già presenti in squadra.

Continueranno a vestire i colori biancazzurri il capitano Josè Luis Colman Castro (classe 1985), il centravanti Luca Munarini (1993), i centrocampisti Nicolò Badiello (2001), Filippo Carraro (1997), Giacomo Colò (2004) e Massimiliano Gallo (2000), gli attaccanti Riccardo Biancato (2005) e Alberto Franchin (2002) e i difensori Jacopo Ruggero (2005), Pietro Violato (2005) e Luca Bellon (2004).

In attesa di concludere i colloqui con gli altri giocatori già in rosa, è stata inoltre sancita la promozione dalla juniores élite del giovane difensore Christian Faggion, promettente classe 2006.

Sul fronte dei nuovi arrivi, si segnala il ritorno a Pozzonovo del forte difensore centrale Bilal Boudraa. Reduce dal trionfo nel girone "A" di Eccellenza con il Vigasio, Boudraa riabbraccia i colori biancazzurri cinque anni dopo il suo addio nell'estate del 2019.

Nato il 9 aprile 1994, "Bil" è cresciuto nell'Este prima di approdare al Pozzonovo nel 2011, dove ha disputato due buone stagioni in Eccellenza. Dopo un periodo in Serie D con il Marano Vicentino, è tornato a Pozzonovo nel 2014, vivendo un quinquennio esaltante che si è concluso nel 2019 con la vittoria dei playoff regionali e la storica semifinale nazionale (poi persa) contro i friulani dell'Edmondo Brian Precenicco.

Il suo curriculum recente include un campionato di Serie D con il Caldiero Terme, altri tre sempre in D con il Cartigliano e l'ultima stagione trionfale con il Vigasio.

«Ho sempre avuto l’idea di tornare, un giorno, a Pozzonovo perché questa è casa mia – le parole di «Bil» - Ho lasciato bellissimi ricordi e so di ritrovare un ambiente familiare in cui tutti mi vogliono bene e dove si può lavorare con la giusta serenità. L’obiettivo è disputare un grande campionato: con umiltà e sacrificio possiamo farcela. Il primo traguardo è ovviamente la salvezza, ma poi non ci poniamo limiti. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme ai miei nuovi compagni».