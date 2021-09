Eccellenza, Pozzonovo-Arcella: mister Cavazzana "Mercoledì obiettivo passare il turno"

Visibilmente deluso, ma al tempo stesso combattivo, ecco le dichiarazioni in esclusiva a Padova Oggi del tecnico del Pozzonovo Nicola Cavazzana nel post gara odierno contro l'Arcella:

"Per 70 minuti abbiamo fatto bene, poi una decisione dell'arbitro importante, perché il secondo giallo al capitano Di Bari non c'è, non è nemmeno fallo figurarsi il secondo giallo, è stata una gara diversa. Eravamo sul 2 a 1 con ancora 20 minuti da giocare potevamo fare meglio. Sulla punizione del 2 a 1 c'è un errore nostro, mentre il 3 a 1 all'Arcella dice anche bene perché Rampazzo vuole tirare in porta, ma il suo tiro strozzato si trasforma in assist per Vecchiato. Insomma gli episodi hanno premiato l'Arcella, ai miei ragazzi non posso dire nulla. Abbiamo approciato bene la gara, siamo andati in vantaggio, poi abbiamo subito il rigore contro, comunque nessun alibi. Abbiamo perso, ma ho visto tantissime indicazioni positive. Si riparte mercoledì. Di Bari rientrava oggi, ma abbiamo soluzioni per far fronte alla sua assenza. In Coppa Italia abbiamo mercoledì sera l'Albignasego e l'obiettivo è passare il turno."