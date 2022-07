Eccellenza, Pozzonovo: colpo Bertipaglia dall'ABC Arre Bagnoli Candiana

In Eccellenza il Pozzonovo regala a mister Primavera il prestito di Niccolò Bertipaglia, talentuosa ala dell'ABC Arre Bagnoli Candiana. Reduce da una stagione da 8 gol in campionato, con tanto di tripletta nel derby contro l'Azzurra Due Carrare, il classe 2003 cresciuto tra Piovese ed Este è pronto a rinforzare il reparto offensivo della squadra biancoazzurra. Voluto fortemente dal ds Marzola, Bertipaglia è impaziente di iniziare il suo percorso: "Le prime sensazioni sono sicuramente positive. A Pozzonovo ho trovato un gruppo molto coeso e affiatato. Cercherò di essere un valore aggiunto per la squadra e farò del mio meglio per disputare un buon campionato, sia dal punto di vista individuale che collettivo."