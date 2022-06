Eccellenza, Pozzonovo: mister Primavera "Abbiamo a disposizione un gruppo importante"

In attesa delle prossime novità di mercato, in casa Pozzonovo è tempo delle prime dichiarazioni ufficiali del nuovo allenatore Gianni Primavera.

Archiviata l’ottima stagione al timone della juniores élite del Montecchio Maggiore neopromosso in serie D, il nuovo tecnico biancazzurro esprime volentieri le sue prime sensazioni dopo nella Bassa Padovana. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali biancoblu:

"Tornare a Pozzonovo era un traguardo che volevo ottenere e sono felice e orgoglioso di esserci riuscito. Una società in cui sono stato molto bene e dove ho sempre avuto l’opportunità di lavorare nel migliore dei modi. Dopo quattro anni ho ritrovato lo stesso clima disteso, familiare e sereno: il vero marchio di fabbrica del Pozzonovo. Con lo staff c’è la massima sintonia: 'Tatino' e Mauro mi conoscono da sempre e ho già avuto modo di conoscere il preparatore atletico Giovanni Bissacco, ragazzo per bene e molto competente. Con il direttore sportivo Carlo Marzola c’è un confronto continuo e positivo, sempre finalizzato a far crescere il gruppo. Stiamo lavorando sui “fuori quota” e sulle caselle da riempire. Abbiamo a disposizione un gruppo importante, con diversi ragazzi che pur non essendo under vantano già tre-quattro anni di esperienza in categoria. Integreremo pure alcuni ragazzi della juniores, reduce da un ottimo campionato élite: è giusto che abbiano l’obiettivo e l’ambizione di approdare in prima squadra. La volontà è migliorare la classifica dello scorso anno. Il Pozzonovo viene da un buon percorso, in cui si è salvato bene e in anticipo. Cercheremo di fare tesoro degli errori e lavoreremo per migliorarci, forti dell’anno in più di esperienza."