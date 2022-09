Eccellenza, Pozzonovo: mister Primavera "Ci attende un esordio durissimo con l’Academy Plateola"

Soddisfazione e serenità in casa Pozzonovo dopo la bella vittoria per 3 a 1 contro la neopromossa Piovese, nella seconda giornata della Coppa Italia Eccelenza Veneto. Queste le dichiarazioni del tecnico del Pozzonovo, Gianni Primavera:

"Era una partita molto sentita, vista l’abbondante presenza di ex da entrambe le parti, e ci tenevamo a fare bella figura dopo la brutta gara di Albignasego. L’abbiamo condotta bene malgrado alcuni episodi ci abbiano un pochino penalizzati, come ad esempio il gol annullato. Dopo il pareggio su rigore della Piovese abbiamo avuto una grande reazione, colpendo due volte con Franchin nei primi minuti della ripresa. Il match è poi stato sempre in controllo e anche ieri, come già accaduto ad Albignasego, abbiamo concluso l’incontro con tantissimi fuori quota che si sono ben comportati. Ora testa al campionato, perché domenica ci attende un esordio durissimo con l’Academy Plateola."