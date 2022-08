Eccellenza: Pozzonovo-Montecchio 1-6, dominio berico, padovani da rivedere

Il primo test amichevole del Pozzonovo, protagonista del girone A dell'Eccellenza, viene messo in archivio con un pesante ko casalingo per la squadra di mister Primavera. 6 a 1 il risultato a favore del Montecchio Maggiore, squadra vicentina neopromossa in Serie D. Una scoppola pesante per i padovani, molto fallosi individualmente e puniti ad ogni disattenzione. C'è tempo per rimediare da qui al 28 agosto, inizio della Coppa Italia Eccellenza. Berici in vantaggio al 10’ con Filippo Strada, bravo ad approfittare di uno svarione difensivo locale. Pareggio immediato dei padroni di casa, con il neoacquisto argentino Braian Volpini, glaciale nel trasformare un rigore conquistato da Alberto Franchin. Il Montecchio torna avanti al 17’ con un missile da fuori area di Strada reso imparabile da una deviazione e poi allarga il divario con le reti di Andrea Burato (31’, punizione dal limite) e Marco Marchesini (56’) e con una doppietta del neoentrato Alberto Grancara (61’ e 73’).

Sobrio mister Primavera, ex tecnico della juniores elite proprio dei vicentini: "Riconosciamo il valore del Montecchio, che si è confermato un’ottima squadra di categoria superiore. Eravamo anche un po’ rimaneggiati dopo l’ottimo lavoro svolto in ritiro, con qualche strascico fisiologico che ci ha condizionato. Faremo tesoro degli errori commessi e lavoreremo per migliorare ulteriormente la condizione."

Vede il bicchiere mezzo pieno, nonostante i 6 gol, il ds Carlo Marzola, sui canali social del club della Bassa Padovana: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma ci siamo quasi sempre fatti gol da soli. Tutte le loro reti sono nate da errori individuali ed è su questo, ovviamente, che dovremo lavorare. Facciamo comunque tesoro di quanto si è visto di positivo: non abbiamo preso gol su azione manovrata e in fase di possesso abbiamo fatto vedere qualcosa di buono».