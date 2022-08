Eccellenza: si alza il sipario sul nuovo Albignasego targato Antonelli

La prima squadra a ripartire nel campionato Eccellenza 2022-2023 è l'Albignasego Calcio, già attivo con gli allenamenti dallo scorso 25 luglio. Nella serata di ieri è stata presentata la squadra a disposizione di mister Vito Antonelli, condottiero confermato al timone granata dopo la salvezza della scorsa stagione colta all'ultima giornata.

Dal capitano Mbida al vice Pietro Baccolo, passando per i due fratelli Cecconello, Manuel e Mattia, la squadra granata ha confermato 15 giocatori dell'impresa della passata annata, immettendo nel motore tanti giovani e alcuni possibili crack di categoria come l'esterno sinistro difensivo Victor Henrique Volpe (ex Pro Vercelli in serie C, ad Abano nel 21-22) e il jolly offensivo Thiam, anche lui proveniente dalla società aponense. In attesa di completare il reparto avanzato, mancano ancora una o due pedine, il tecnico barese ex Allievi U17 del Chievo può sorridere. Una rosa fresca, giovane, perfetta per il suo credo calcistico è pronta a dare battaglia sui campi della regione, in vista di un campionato lungo e pieno di insidie.

È dello stesso avviso anche il presidente Cristiano Cecconello, che ha parlato in esclusiva ai microfoni di Padova Oggi, a margine della presentazione: "Abbiamo lavorato in maniera importante per tutta l'estate. Il direttore Grandi con mister Antonelli non hanno lasciato nulla al caso. Abbiamo cercato di ottimizzare le scelte di ogni singolo giocatore, per cercare di costruire un gruppo di 26-27 giocatori di qualità. Giovani, ma con carattere e voglia mettersi in discussione. Chi lavora bene durante la settimana, alla domenica viene premiato. L'anno scorso a dicembre ho tenuto tutti e inserito Arma, che ha fatto molto bene anche per merito di mister Antonelli. Quando costruisco un gruppo a luglio, mi piace portarlo avanti fino al maggio seguente. La riconferma di mister Antonelli è stato il primo tassello, poi c'è stato il resto. Mi levo il cappello innanzi al tecnico, perché una persona che non lascia nulla al caso, attentissimo ai dettagli. Spero in pochi infortuni quest'anno, anche se ho visto le tabelle di lavoro dei ragazzi prima dell'inizio della preparazione e devo dire che in tanti sono arrivati al raduno tirati a lucido. Daremo del filo da torcere a tante squadre. Spero vivamente di riportare, a breve, di fare il salto di qualità. Il paese lo merita. Ci sono tante realtà a livello economico importanti come Schio, Vigasio, Bassano che possono fare cose diverse da noi, ma non solo i soldi fanno vincere. Ci sono anche variabili come lo spirito di gruppo e la coesione che possono fare la differenza. Spero la Federazione divida i gironi proporzionalmente, rispettando un certo tipo di logistica negli spostamenti. Tanto le squadre importanti sono in ambo i raggruppamenti. Già lo scorso anno contro Bassano, Giorgione e Arcella ci siamo esaltati e non abbiamo paura di nessuno. Sono sicuro che faremo veramente bene."

Queste la rosa a disposizione di mister Antonelli:

Pietro Baccolo, Cristian Bala (GK), Alberto Barbieri, Matia Elvis Caldon, Matteo Cecchele, Manuel Cecconello, Mattia Cecconello, Alessandro Dal Canton, Riccardo Gomiero, Alessandro Greggio, Victor Gabriel Henrique Volpe, Mattia Maniero, Jean Mbida, Gabriele Moracci, Luca Nacciariti, Luca Niero, Christos Potsi, Angelo Rosa, Fillippo Salvadori, Corrado Salvatore, Alberto Saorin, Lorenzo Scarin, Riccardo Tagliaro, Loris Thiam, Marco Veronese, Lugi Zanforlin.

Allenatore: Vito Antonelli

Vice Allenatore: Luca Margherita

Preparatore dei Portieri: Andrea Buso