Eccellenza, il programma della 6°giornata delle squadre padovane

In Eccellenza si entra nel vivo del campionato, con ben 5 squadre padovane impegnate tra girone A e B. Partendo dal raggruppamento A, tutti i fari della giornata sono rivolti sul Montagna di Albignasego, per il big match tra gli uomini di Vecchiato e l'Ambrosiana. Trappolone nel vicentino per il Mestrino Rubano, atteso dal fanalino di coda del Virtus Cornedo, mentre l'Academy Plateola di Tentoni cerca punti nello scontro salvezza con lo Schio.

Nel B attenzione alla United Borgoricco Campetra e all'Union Cadoneghe. I primi, diretti da Malerba, sono reduci da due sconfitte di fila e non possono più sbagliare se vogliono tenere il passo dei battistrada Sandonà, Liapiave e Giorgione. Discorso differente per i Ferrulli Boys, impegnati in casa contro lo Spinea.

Calcio d'inizio alle 15:30 domenica 15 ottobre 2023

Girone A

Academy Plateola-Schio, Albignasego-Ambrosiana, Porto Viro-Villafranca Veronese, Camisano-Union La Rocca Altavilla, Montorio-Vigasio, Real Valpolicella-Longare Castagnero, Eurocassola-Mozzecane, Virtus Cornedo-Mestrino Rubano

Classifica: Union Eurocassola 11, Vigasio 11, Calcio Longare Castagnero 11, Calcio Mozzecane 10, Mestrino Rubano 8, Union La Rocca Altavilla 8, Albignasego 8, Porto Viro 8, Ambrosiana 7, Real Valpolicella 6, Villafranca Veronese 5, Calcio Schio 5, Montorio FC 4, Camisano 3, Academy Plateola 2, Virtus Cornedo 0

Girone B

Cavarzano-Calvi Noale, Caorle-Portomansué, Eclisse Carenipievigina-Liapiave, Godigese-Giorgione, Liventina Opitergina-Sandonà, Unione Cadoneghe-Spinea, United Borgoricco Campetra-Favaro 1948, Vittorio Falmec-Conegliano

Classifica: Sandonà 11, Liapiave 10, Giorgione 10, Eclisse Carenipievigina 9, Carvarzano Belluno 9, Favaro 1948 9, United Borgoricco Campetra 7, Conegliano 7, Liventina Opitergina 7, Spinea 7, Unione Cadoneghe 6, Calvi Noale 5, Vittorio Falmec 5, Caorle La Salute 5, Portomansué 2, Godigese 1