Eccellenza & Promozione, le amichevoli di Mestrino Rubano, Arcella, Pozzonovo ed Azzurra Due Carrare

Manca sempre meno al 27 agosto, debutto in Coppa Italia per le squadre di Eccellenza e Promozione. Nella amichevoli della serata di mercoledì, pareggio pieno di gol e con difese allegre per il Mestrino Rubano (Eccellenza, girone A) contro l'Arcella (Promozione, girone C) di mister Bertan. 3-3 il finale, con Rampazzo e Scapin (autore di una doppietta) sugli scudi per la squadra di Paganin. In vista dell'esordio di domenica contro l'Albignasego, tutto sembra pronto per giocarsela al meglio.

Secondo test precampionato anche per l’Azzurra Due Carrare di Diego Sandon, che a Villanova di Camposampiero supera per 2-1 in rimonta i padroni di casa dei Lions Villanova (Prima Categoria). Vantaggio iniziale dei Lions, ma Andreon e Guzzo ribaltano il risultato in due minuti tra il 40' e il 42' del primo tempo. Nella ripresa il match viene sospeso per alcuni minuti per un improvviso black-out all’impianto di illuminazione: dopo una breve interruzione si riesce a ripartire, ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio conclusivo.



Queste le due formazioni di Sandon messe in campo nel match:



AZZURRA DUE CARRARE 1T: Bellamio, Battarin, Andreon, Gardellin, Zabarella, Lazzaro, Gusso, Pavan, Toffanin, Minozzi, Guzzo. All. Diego Sandon.

AZZURRA DUE CARRARE 2T: Mazzini, Battarin, Andreon, Gardellin, Aggio, Contarin, Gusso, Zonzin, Forster, Businaro, Guzzo. All. Diego Sandon.

Quinta vittoria invece, in altrettanti incontri, per il Pozzonovo di Massimiliano Sabbadin, che conclude nel migliore dei modi il suo ciclo di amichevoli travolgendo con un pirotecnico 7-1 lo Sport Project di Prima Categoria. In gol Bernardi (solita doppietta), il recuperato Poncia, Colò, Franchin, Gallo e il 2005 Ruggero, al secondo gol di fila in questo precampionato.



Questa la formazione scelta da Sabbadin:

POZZONOVO: Costa (10’ s.t. Belluco), Vianello, Convento (1’ s.t. Ruggero), Carraro (1’ s.t. Badiello), Colman Castro (12’ s.t. Bortoluzzi), Bortoluzzi (1’ s.t. Et Tahiry), Marzola, Gallo (1’ s.t. Colò), Poncia (1’ s.t. Rizzieri, dal 12’ s.t. Franchin), Bernardi (1’ s.t. Tuscia), Biancato (12’ s.t. Gallo). A disp. Violato. All. Massimiliano Sabbadin.