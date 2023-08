Eccellenza & Promozione: tutte le amichevoli del week-end delle padovane

Union Cadoneghe per l'Eccellenza, Arcella e Pozzonovo per la Promozione, si confermano le regine di agosto. Ad una settimana dall'inizio ufficiale della stagione, con gli impegni di Coppa Italia, le squadre padovane impegnate in queste categorie scaldano i motori con tanti amichevoli e tornei estivi. Molto bene l'Arcella di mister Bertan, che si aggiudica il triangolare “Memorial Loro e Simionato” vincendo di misura per 1-0 entrambe le sfide con le pari categoria Union Pro (gol di Santinon) e la Robeganese Salzano (Chinellato). Impermeabilità difensiva e gol grandi firme per il collettivo bianconero, che fanno ben sperare per la campagna 23-24.

Altrettante good vibes provengono dall Pozzonovo, neoretrocesso in Promozione girone C, capace di conquistare il “Memorial Simone Bacchini” a Saonara. Dopo il netto 3-0 contro i pari categoria del Villatora Saonara (le reti a firma Rizzieri, Bernardi e del 2005 Ruggero), nel terzo e decisivo match della kermesse, gli uomini di Sabbadin hanno superato 2-1 l’United Borgoricco Campetra, tra le corazzate del girone B dell'Eccellenza. Le reti del solito Bernardi e di Badiello, accorciate dalla punizione di Galliot, permettono ai biancoazzurri di chiudere una pre season senza macchia. Nel secondo incontro del torneo da segnalare la vittoria della squadra di Malerba con un secco 2-0 a firma Cappella e Volpato ai danni del Villatora Saonara.

Restando in tema sfide Eccellenza e Promozione, il neopromosso Unione Cadoneghe vince in rimonta per 2 a 1 contro il Monselice. Dopo il vantaggio iniziale di Djordjevic, gli uomini di Ferrulli vengono fuori alla distanza, siglando due reti in otto minuti. Winson pareggia i conti al 35' della ripresa, mentre il sorpasso porta la firma di Cavallari al 43' del secondo tempo. Amichevole più soft per l'Academy Plateola di mister Ton, che schianta con un zemaniano 8 a 3 l'Usma Padova con le doppiette di Nehza e Bertoncello e le reti Cebanu, Ferrarese, Scalco, e Kokollari.

Trasferta in terra veneziana indigesta per la Piovese, sconfitta 3-2 sul campo del Calvi Noale, mentre non va meglio all'ambiziosissimo Galliera, che subisce un 2 a 1 casalingo contro il Giorgione (Eccellenza, girone B). Non benissimo nemmeno il Torre, sconfitto 2 a 0 in casa dalla Liventina Opitergina, mentre l'ex Prisco, con il suo Rovigo, sconfigge a domicilio il Limena per 3 a 2.