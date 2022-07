Eccellenza & Promozione: tutte le date della stagione 2022-2023

Come riportato dal comunicato 10 della Figc Veneto, sono state rese note le date di inizio e fine dei campionati Eccellenza e Promozione.

Ricordiamo le squadre padovane impegnate nel campionato Eccellenza, ben 9, tra girone A e B:

Academy Plateola, Arcella, Albignasego, Mestrino Rubano, Pozzonovo, United Borgoricco Campetra, Piovese.

Le squadre patavine in Promozione sono 14:

Abano, ABC Arre Bagnoli Candiana, Azzurra Due Carrare, Saonara Villatora, Euganea Rovolon, Limena, Monselice, Vigontina San Paolo, Villafranchese, Ambrosiana Trebaseleghe, Fontanivese S.Giorgio, Galliera, Unione Cadoneghe, San Giorgio In Bosco.

ECCELLENZA

Campionato

Due gironi da 19 squadre ciascuno. Si parte domenica 11 settembre e il girone d'andata si chiude domenica 18 dicembre. Saranno quattro i turni infrasettimanali: mercoledì 28 settembre, mercoledì 12 ottobre, mercoledì 16 novembre e giovedì 8 dicembre, con gare serali. Poco meno di venti giorni di stop e si riparte l'otto gennaio 2023 fino al 23 aprile. Si gioca ogni domenica, tranne il 9 aprile, quella di Pasqua. Anche nel girone di ritorno ci saranno quattro infrasettimanali, rispettivamente mercoledì 25 gennaio, mercoledì 8 febbraio, mercoledì 15 marzo e mercoledì 12 aprile.

Coppa Italia

Discorso diverso per la Coppa Italia Eccellenza Veneto, che parte già ad agosto, il 28, e poi si sviluppa domenica 4 settembre e mercoledì 14 settembre. Gli ottavi sono previsti mercoledì 26 ottobre, mentre i quarti mercoledì 14 dicembre. Semifinali in gara unica e su campo neutro mercoledì 11 gennaio, mentre la finale è prevista per sabato 4 febbraio. Ovviamente se ci saranno squadre padovane che arriveranno fino in fondo, verranno posticipate le gare di campionato.



PROMOZIONE

Si parte una settimana dopo il campionato di Eccellenza, domenica 18 settembre e il girone di andata termina l'11 dicembre. Spazio per eventuali recuperi il 18 dicembre. Stop alla tedesca in Promozione, con la ripresa del campionato domenica 15 gennaio, fino al 23 aprile, esattamente come per l'Eccellenza.

Trofeo Veneto di Promozione

Nel Trofeo Veneto di Promozione gara già ad agosto, il 28 e poi il 4 ed 11 settembre. Gli ottavi si giocano mercoledì 12 ottobre, mentre i quarti sono previsti l'ultimo mercoledì di novembre. Per le semifinali, con gara di andata e ritorno, si va addirittura a marzo (mercoledì 1 e 29), mentre la finale è prevista tre giorni dopo Pasqua, mercoledì 12 aprile.