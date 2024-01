Eccellenza & Promozione, allerta maltempo: prima giornata di ritorno sospesa a data da destinarsi

Campionato sospeso per maltempo in Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria. Con una circolare di pochi minuti fa, il Comitato Regionale Veneto ha deciso di non disputare la prima giornata del girone di ritorno dei rispettivi campionati di appartenenza. Questo il comunicato:

"Stante il perdurare delle avverse condizioni meteo, sentiti il Consiglio Direttivo e le Delegazioni Provinciali e Distrettuali e tenendo conto di tutte le telefonate ricevute dalle società affiliate il Comitato Regionale Veneto dispone la sospensione dell’attività Regionale e Provinciale di Calcio a 11 (maschile e femminile) in programma la domenica pomeriggio del 7/1/2024. Le stesse saranno recuperate con data da destinarsi."