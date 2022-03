Eccellenza & Promozione: Pozzonovo ok con la Robeganese, Villafranchese fuori dalla finale di Coppa Veneto

Una due giorni dal sapore agrodolce per Pozzonovo e Villafranchese.

Partiamo dalla squadra di Cavazzana, militante nel girone B del campionato Eccellenza. Nel posticipo della 21°giornata i padovani non vanno oltre l'1-1 sul campo della Robeganese. Biancozzurri non ancora salvi matematicamente, ma molto vicini alla permanenza in categoria, mentre per la Robeganese appaia l'Albignasego a quota 21 punti in piena zona salvezza. Le reti: Franchin per il Pozzonovo sblocca il match al 20', mentre nella ripresa ci pensa Ferrarese a pareggiare i conti al 47'.

Ecco il tabellino della gara:

ROBEGANESE: Meneghetti, Edoardo Zamengo, Tagliapietra, Bezze, Ginocchi, De Polo, Sartori, Bandiera, Nezha (42’ s.t. Tobaldo), Lima, Ferrarese. A disp. Simionato, Cecchinato, Federico Zamengo, Giacomin, Pesce, Centenaro, Sartor, Cera. All. Giovanni Soncin

POZZONOVO: Vanzato, Degan, Et Tahiry, Dario, Gallo, Di Bari, Cortella, Badiello, Cazzadore, Rizzieri, Franchin (43’ s.t. Thompson). A disp. Belluco, Businarolo, Calì, Targa, Colò, Zerbetto, Benucci, Birolo. All. Nicola Cavazzana

ARBITRO: Lena di Treviso

RETI: 20’ Franchin, 47' Ferrarese

Ammoniti Edoardo Zamengo, Cazzadore, Dario, Di Bari, Cortella

Recuperi: 1’; 4’

Per quanto riguarda la Villafranchese impresa solo sfiorata. Gli uomini di Millan ci mettono cuore e anima nella semifinale di ritorno del Trofeo Veneto Promozione, ma l'1 a 0 non basta in casa del Noventa Piave, dopo il 2 a 0 subito all'andata a Villafranca. E dire che la gara che si mette subito bene per i padovani. Al 2' Viola sblocca il match su rigore, dopo un fallo ai danni di Fiorin. Passano cinque minuti e Mezzalira ha l'occasione per raddoppiare, ma Zamberlan salva in uscita. Quest'ultimo ancora superlativo su Cappellari al 62', mentre al 68' secondo rigore di serata, questa volta a favore dei veneziani per un fallo di Massagrande su Ferrarese, ma il capitano del Noventa la spara addosso a Bergamaschi. Nel finale assalto vano della Villafranchese. Resta il rammarico