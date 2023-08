Eccellenza, il punto su Mestrino Rubano e United Borgoricco Campetra

Primo giorno di scuola, nella giornata di lunedì, per il Mestrino Rubano di mister Antonio Paganin e del presidente Stefani. Nonostante l'addio di Taiwo Olonisakin, approdato al Bassano, dalle parti del Bertocco c'è grande ottimismo per essere la mina vagante del girone A. «Sono felice e orgoglioso di essere nuovamente qui», ha sottolineato il tecnico biancazzurro. «Ho ritrovato molti giocatori cardine con cui ho condiviso gli ultimi cinque positivi mesi della scorsa stagione e praticamente l'intero staff tecnico. Sono curioso di conoscere i moltissimi giovani di qualità che quest'anno sono approdati in Prima Squadra, sia quelli arrivati dalla nostra Under 19 Èlite e sia quelli provenienti da altre blasonate società, ma sono altresì sereno e sicuro del lavoro svolto del nostro direttore sportivo Massimiliano Lucchini».

Per vedere all'opera la nuova creatura di Paganin, appuntamento sabato 12 agosto a Piove di Sacco contro la Piovese, una delle corazzate del girone "C" del campionato di Promozione.