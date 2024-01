Eccellenza, il punto e le classifiche dopo il recupero della 16°giornata

Turno di recupero della prima giornata del girone di ritorno in Eccellenza. Tanti risultati importanti per le padovane e qualche sorpresa dagli altri campi.

GIRONE A

Albignasego - Mestrino Rubano 0-1 4' pt Scapin

Academy Plateola - Mozzecane 0-0

Nel derby d'altissima classifica tra gli uomini di Antonelli e Paganin basta un centro di Scapin al 4' per decidere la contesa. Gara vibrante al Montagna, con gli ospiti che si confermano squadra da trasferta, mentre l'Albignasego si risveglia dopo il rigore parato da Bala ai danni di Nalesso nella ripresa. Nonostante l'inferiorità numerica nell'ultima mezz'ora, Mbida espulso al 60' in occasione della concessione del penalty, i locali sfiorano il pari sino all'ultimo denotando grande grinta e voglia di non mollare. Il Mestrino Rubano con questo successo si porta a 2 punti dal primo posto, mentre l'Albignasego resta a pochi passi dalla zona playoff. Altro pareggio senza reti, il secondo di fila, per l'Academy Plateola di Tentoni. Mozzecane fermato, la rincorsa salvezza prosegue a piccoli passi.

Camisano - Longare Castegnero 0-1 18' st Costa

Montorio - Unione La Rocca Altavilla 0-0

Vigasio - Schio 2-2 Miloradovic (S), Fanini (V), Bounafaa (V), Borgo (S)

Villafranca Veronese - Ambrosiana 1-0 Stanghellini

Porto Viro - Virtus Cornedo 4-2 Scevola (PV), Berardi (PV), Fall (VC), Boscolo Berto (PV), rig. Equizi (VC), Marangon (PV)

Union Eurocassola - Real Valpolicella 2-0 Pilotto, st Minozzo



Classifica: Vigasio 34, Unione La Rocca Altavilla 33, Mestrino Rubano 32, Montorio FC 31, Villafranca Veronese 30, Albignasego 28, Porto Viro 27, Union Eurocassola 25, Ambrosiana 25, Calcio Schio 24, Calcio Mozzecane 24, Calcio Longare Castagnero 22, Real Valpolicella 20, Academy Plateola 15, Camisano 15, Virtus Cornedo 1

GIRONE B



Liventina Opitergina - Unione Cadoneghe 5-1 7' pt Morbioli (LeO), 11' pt Gashi (LeO), 28' pt Morbioli (LeO), 34' pt Morbioli (LeO), 7' st Basei (LeO), 14' st Raimondi (UC)

Godigese - United Borgoricco Campetra 1-3 3' pt Buson (U), 4' pt Donà (G), 31' st Cappella (U), 45' st autogol Parise (G)



Continua il momento non facile dell'Unione Cadoneghe di Ferrulli, sconfitto nel trevigiano dalla Liventina Opitergina con un rotondo 5 a 1. Protagonista del pomeriggio Morbioli con una tripletta, di Raimondi per i padovani il gol della bandiera. Primi 3 punti della sua gestione per Ferronato alla guida della United Borgoricco Campetra. Nel big match contro la Godigese, Buson, il solito Cappella e un'autorete di Parise mandano i rossobiancoblu -1 dai playoff e -4 dalla cima della graduatoria.

Caorle La Salute - Spinea 2-2 8' pt Stefani (C), 10' pt Cendron (S), 45' pt Gervasutti (S), 35' st rigore Corò (C)

Eclisse Careni Pievigina - Sandonà 0-3 35' pt rig. Fortunato, 2' st Granzotto, 11' st Martini

Conegliano - Liapiave 1-0 35' pt Cais

Portomansuè - Vittorio Falmec 2-1 23' pt rigore Fabris (V), 25' pt Barra (P), 28' st Alcantara (P)

Cavarzano Belluno - Favaro 3-2 3' pt Siega (F), 23' pt Fiabane (C), 3' st Sommariva (C), 16' st Band (C), 47' st Dell'Andrea (F)

Classifica: Giorgione 32, Conegliano 32, Godigese 30, Calvi Noale 29, Sandonà 29, United Borgoricco Campetra 28, Vittorio Falmec 28, Spinea 28, Liventina Opitergina 27, Portomansué 27, Eclisse Carenipievigina 21, Liapiave 21, Cavarzano Belluno 21, Unione Cadoneghe 20, Caorle La Salute 12, Favaro 1948 11