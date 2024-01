Eccellenza, il punto e le classifiche dopo la 18°giornata

GIRONE A

Academy Plateola - Ambrosiana 0-0

Eurocassola-Mestrino Rubano 1-1 Pilotto (EC), Rampazzo (MR)

Albignasego-Unione La Rocca Altavilla 1-1

Domenica interlocutoria per la squadre padovane del raggruppamento con tre pareggi su tre. Nell'anticipo di sabato 20 gennaio, pari senza reti interno tra l'Academy Plateola ed Ambrosiana. Eurocassola ancora indigesto per il Mestrino Rubano, con gli uomini di Paganin che non vanno oltre l'1-1. Rampazzo pareggia i conti a Pilotto. Nel big match di giornata al Montagna, altro 1-1 tra Albignasego e Unione La Rocca Altavilla.

Mozzecane - Camisano 2-0

Montorio - Schio 3-0

Villafranca Veronese - Vigasio 0-0

Virtus Cornedo - Longare Castegnero 1-3

Porto Viro-Real Valpolicella 2-1

Classifica: Vigasio 33, Unione La Rocca Altavilla 32, Montorio FC 30, Mestrino Rubano 29, Albignasego 28, Villafranca Veronese 27, Ambrosiana 25, Porto Viro 24, Calcio Schio 23, Calcio Mozzecane 23, Union Eurocassola 22, Real Valpolicella 20, Calcio Longare Castagnero 19, Camisano 15, Academy Plateola 14, Virtus Cornedo 1



GIRONE B

Godigese-Unione Cadoneghe 1-0 44' st Dell'Andrea

United Borgoricco Campetra-Spinea 0-1 30' st Cendron (S)

Continua non ingranare l'avventura di Ferronato sulla panchina del United Borgoricco Campetra. I rossobiancoblu vengono sconfitti in casa dallo Spinea, decide la contesa Cendron al 75', ed escono dalla zona playoff. Con una rete allo scadere di Dall'Andrea, anche l'Unione Cadoneghe cade in casa della Godigese. I padovani di Ferrulli sempre più invischiati in zona playout.

E.Carenipievigina-Calvi Noale 0-0, Giorgione-Conegliano 1-0, Liventina Opitergina-Favaro 1948 2-1, Vittorio Falmec-Liapiave 2-2, Cavarzano Belluno - Portomansuè 0-2, Caorle La Salute - Sandonà 1-3

Classifica: Giorgione 32, Vittorio Falmec 30, Godigese 30, Conegliano 29, Spinea 27, Calvi Noale 26, Sandonà 26, United Borgoricco Campetra 25, Portomansué 24, Liventina Opitergina 24, Eclisse Carenipievigina 21, Liapiave 21, Unione Cadoneghe 20, Cavarzano Belluno 18, Favaro 1948 11, Caorle La Salute 11