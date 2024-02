Eccellenza, il punto e le classifiche dopo la 22°giornata

Zero sorrisi padovani in questo turno del campionato Eccellenza, ma pari soddisfacenti per Mestrino Rubano, Albignasego ed Unione Cadoneghe. Sconfitta dolorosa per il United Borgoricco Campetra contro la capolista Calvi Noale, beffa nel finale per l'Academy Plateola, con quasi un piede oramai in Promozione.

GIRONE A

Academy Plateola-Montorio 2-2 Vesentini (M), Nezha (A), Zattarin (A), Zanetti (M), Vesentini (M)

Albignasego-Villafranca Veronese 0-0

Porto Viro-Mestrino Rubano 2-2 Matteucci (PV), Nalesso (M), Schults (PV), Rampazzo (M)



Gli uomini di Paganin portano a casa un punto prezioso contro il Porto Viro al termine di una gara palpitante, in cui le due squadre hanno giocato con intensità e voglia di vincere sino all'ultimo secondo. Continua il buon momento dell'Albignasego di Antonelli, che raccoglie un punto al Montagna contro il forte Villafranca Veronese. K.O sfortunato per l'Academy Plateola di Zuccon contro il Montorio, trascinato al successo da un pazzesco Vesentini.

Altri Risultati: Camisano-Vigasio 0-3, Longare Castagnero-Mozzecane 2-1, Valpolicella-Unione La Rocca Altavilla 2-2, Eurocassola-Schio 1-1, Virtus Cornedo-Ambrosiana 0-4



Classifica: Vigasio 46, Mestrino Rubano 37, Unione La Rocca Altavilla 37, Villafranca Veronese 35, Montorio FC 34 (-1), Porto Viro 34, Albignasego 32, Calcio Schio 31, Ambrosiana 31, Calcio Longare Castagnero 29, Calcio Mozzecane 29, Union Eurocassola 28, Real Valpolicella 26, Camisano 22, Academy Plateola 16, Virtus Cornedo 1

GIRONE B



Unione Cadoneghe-Portomansué 1-1 30' pt Meneghello (U), 45' pt Filippini (P)

United Borgoricco Campetra-Calvi Noale 1-2 5' pt Regazzo (U), 6' pt Pasha (CN), 15' pt Gabrieli (CN)



Nel duello tra ex Padova Ferronato-Pulzetti, perde il primo e vince il secondo. Sconfitta difficile da mandare giù per la corazzata del presidente Polliero contro il Calvi Noale capolista. Non basta Regazzo in apertura, perché Pasha e Gabrieli ribaltano la contesa regalando tre punti di platino ai veneziani. Buon punto per il Cadoneghe contro il forte Portomansué. Sblocca il 2005 Meneghello, pareggia in chiusura di primo tempo Filippini.



Altri Risultati: Cavarzano-Giorgione 2-0, Caorle-Conegliano 2-4, Eclisse Carenipievigina-Vittorio Falmec 1-1, Godigese-Favaro 1948 4-1, Liapiave-Liventina Opitergina 0-1, Spinea-Sandonà 1-2

Classifica: Calvi Noale 41, Conegliano 40, Godigese 40, Sandonà 39, Portomansué 37, Giorgione 33, United Borgoricco Campetra 32, Liventina Opitergina 31, Vittorio Falmec 30, Spinea 29, Liapiave 27, Eclisse Carenipievigina 26, Unione Cadoneghe 24, Cavarzano Belluno 24, Favaro 1948 20, Caorle La Salute 15