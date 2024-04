Eccellenza, il punto e le classifiche dopo la 29°giornata

Finale di stagione thrilling in Eccellenza, soprattutto in zona playout. Nel Girone A il Mestrino Rubano vince in casa del Montorio e si porta al secondo posto, mentre in casa Albignasego altra sconfitta e l'incubo playout sempre più realtà, anche se nell'ultima giornata in casa gli uomini di Antonelli sono attesi dal fanalino di coda Virtus Cornedo, ultimissimo con 2 punti in classifica. Pari drammatico per l'Academy Plateola, ripreso in casa contro il Longare Castegnero.

Nel raggruppamento B la United Borgoricco Campetra espugna il campo dell'ultima in classifica Caorle e rilancia le ambizioni per raggiungere il treno playoff, ora distante solo un punto. Pari e paura per l'Unione Cadoneghe di Ferrulli, sempre più destinato ai playout proprio contro la rivale di giornata, il Cavarzano. Contro i bellunesi è terminato 0-0.

Ecco tutti i risultati della 29°giornata:

GIRONE A

Academy Plateola-Longare Castegnero 1-1 Tessari (AC), Camparmò (LC)

Albignasego-Real Valpolicella 0-1

Montorio-Mestrino Rubano 0-1 Salata

Altri Risultati: Porto Viro-Eurocassola 2-1, Schio-Ambrosiana 2-3, Camisano-Virtus Cornedo 0-0, Vigasio-Unione La Rocca Altavilla 1-1, Villafranca Veronese-Mozzecane 0-2



Classifica: Vigasio 60, Unione La Rocca Altavilla 49, Mestrino Rubano 47, Porto Viro 47, Villafranca Veronese 45, Montorio FC 45, Mozzecane 39, Calcio Schio 38, Ambrosiana 37, Calcio Longare Castagnero 35, Albignasego 34, Camisano 34, Union Eurocassola 32, Real Valpolicella 32, Academy Plateola 26, Virtus Cornedo 1

GIRONE B



Cavarzano-Unione Cadoneghe 0-0

Caorle-United Borgoricco Campetra 1-3 38' pt Sartori (U), 11' st Telesi (C), 15' st Tescaro (U), 30' st Cappella (U)



Altri Risultati: Conegliano-Portomansué 2-2, Eclisse Carenipievigina-Spinea 1-0, Giorgione-Sandonà 1-4, Godigese-Liventina Opitergina 1-1, Liapiave-Calvi Noale 0-2, Vittorio Falmec-Favaro 4-0

Classifica: Godigese 55, Calvi Noale 54, Sandonà 54, Conegliano 51, Portomansué 45, United Borgoricco Campetra 44, Vittorio Falmec 44, Eclisse Carenipievigina 41, Giorgione 39, Liventina Opitergina 38, Spinea 36, Liapiave 36, Unione Cadoneghe 31, Cavarzano Belluno 31, Favaro 1948 21, Caorle La Salute 16