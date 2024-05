Eccellenza, i risultati delle gare dei playoff e dell'andata dei playout delle padovane

Si gioca in Eccellenza e si entra nella fase decisiva della stagione.

PLAYOFF - PRIMO TURNO

Unione La Rocca Altavilla-Montorio 5-0

Mestrino Rubano-Porto Viro 3-2

La squadra di Paganin piega la resistenza del Porto Viro al termine di una gara molto intensa. A decidere la contesa è Nalesso, dopo il vantaggio iniziale di Rampazzo, il sorpasso rodigino a firma Mateucci e Boscolo Berto, prima dell'autogol del momentaneo 2 a 2. I padovani affronteranno la settimana prossima l'Unione La Rocca Altavilla, debordante in casa contro i veronesi del Montorio.



PLAYOFF SECONDO TURNO - Domenica 12 Maggio ore 16:30



Unione La Rocca Altavilla-Mestrino Rubano



Chi conquista il secondo turno del 12 maggio, disputerà gli spareggi nazionali per la Serie D.



PLAYOUT / andata

Cavarzano Belluno-Unione Cadoneghe 4-0 17' pt Fiabane, 40' pt Fiabane, 22' st Fiabane, 43' st J. Paier.

RITORNO - 12 Maggio 16:30: Unione Cadoneghe-Cavarzano Belluno



Due gol per tempo e il Cavarzano ipoteca la permanenza ai danni dell'Unione Cadoneghe con un rotondo 4 a 0. Prestazione da dimenticare per gli uomini di Ferrulli, a cui ora servono perlomeno 4 gol per andare ai supplementari nel ritorno del 12 maggio nel padovano per riuscire a salvarsi. Ce la faranno Volpato e compagni?