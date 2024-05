Eccellenza: sfuma il sogno D del Mestrino Rubano! L'Unione Cadoneghe retrocede in Promozione

Nessuna impresa per le due padovane impegnate tra playoff e playout Eccellenza. Partiamo dal Mestrino Rubano che non riesce superare lo scoglio Unione La Rocca Altavilla e perde con il risultato di 1 a 0, gol di Tonani per i berici, l'opportunità di disputare gli spareggi nazionali per accedere in Serie D. Nonostante la sconfitta, resta una stagione d'oro per la squadra del presidente Stefani, il direttore sportivo Lucchini e mister Antonio Paganin, in grado di costruire le fondamenta per un progetto che con i giusti innesti e tempi può aspirare a raggiungere la quarta serie quanto prima.

GIRONE A

PLAYOFF - PRIMO TURNO

Unione La Rocca Altavilla-Montorio 5-0

Mestrino Rubano-Porto Viro 3-2

PLAYOFF SECONDO TURNO - Domenica 12 Maggio ore 16:30

Unione La Rocca Altavilla-Mestrino Rubano 1-0 Tonani

GIRONE B

Nessuna remuntada leggendaria per l'Unione Cadoneghe, che torna in Promozione dopo il suo debutto in Eccellenza in questa stagione. Gli uomini di Ferrulli non sono riusciti nell'impresa di ribaltare il 4 a 0 subito contro il Cavarzano Belluno all'andata ed anzi, anche in casa, hanno subito un altro poker di reti con Fiabane grande protagonista ed autore di ben 5 reti nei due incontri. Ora sarà tempo delle inevitabili riflessioni a Cadoneghe, ma ripartire da un tecnico preparato e serio come Ferrulli potrebbe essere il primo grande mattone per riavviare un percorso che può e deve solidificarsi. Gli inciampi sportivi ci possono stare, l'importante è sapersi rialzare e dimostrare di fare tesoro degli errori passati, a partire già dal prossimo anno, con una stagione da protagonisti nel campionato Promozione.



PLAYOUT

ANDATA - 5 Maggio 16:30: Cavarzano Belluno-Unione Cadoneghe 4-0 17' pt Fiabane, 40' pt Fiabane, 22' st Fiabane, 43' st J. Paier.

RITORNO - 12 Maggio 16:30: Unione Cadoneghe-Cavarzano Belluno 13' pt autorete, 21' pt Fiabane, 47' pt Fiabane, 10' st J. Paier