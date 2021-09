Eccellenza, super Arcella! Bassano sconfitto all'ultimo respiro

Magic moment per l'Arcella che batte per 2 a 1 il super favorito del girone Bassano con le reti di Varnier e Calgaro

L'Arcella conferma le belle impressioni di Coppa e si impone all'ultimo respiro sulla favorita numero 1 del girone, il Bassano di mister Maino. Grande prestazione dei bianconeri di Tentoni in grado di tenere testa ad una big come i vicentini.

La Cronaca

Primo tempo di marca Arcella. I bianconeri gestiscono il ritmo della gara e trovano il meritato vantaggio al 25'. Calcio d'angolo, Ballarin colpisce di testa, in qualche maniera respinge Gottin e sulla ribattuta ecco avventarsi Varnier che deposita in porta il momentaneo vantaggio. Dopo lo schiaffo, il Bassano comincia a giocare e soprattutto nella ripresa inizia ad alzare i decibel del match. L'Arcella di mister Tentoni risponde colpo su colpo, ma all'88' ecco il gol del neo entrato Stangaciu. La gara sembra inclinarsi verso un facile pareggio, ma al 90' Calgaro di testa manda in orbita l'Arcella. Tre punti d'oro per i bianconeri, una vittoria che fornisce la giusta fiducia in vista di questo inizio stagione.

Il tabellino del match:



ARCELLA: Berto, Toso, Varnier, Finazzi, Ballarin, Boscaro, Turea, Pistolato (41′ st Fanton), Cvetkovic (41′ st Rampazzo), Calgaro, Vecchiato (17′ st Scarpa). A disposizione: Pranovi, Paccagnella, Albieri, Cecchele, Martini, Pennacchio. Allenatore: Tentoni.

BASSANO V.: Gottin, Paludetto (36′ st Bardini), Minozzo (39′ st Rroga), Peotta, Miotto, Cestato, Santacaterina (30′ st Popovic), Xamin (38′ st Stangaciu), Roveretto (1′ st Antenucci), Bounafaa, Fracaro. A disposizione: Amatori, Caron, Michelon, Bgnara. Allenatore: Maino.

Arbitro: Scicolone di San Donà.

Reti: 25′ pt Varnier, 43′ st Stangaciu, 45′ st Calgaro.

Ammoniti Pistolato, Calgaro, Minozzo e Paludetto.