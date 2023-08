Eccellenza, United Borgoricco Campetra: Luigi Fautelli «Ci faremo trovare pronti in Coppa Italia e in campionato»

L'analisi del triangolare di sabato pomeriggio a Villatora contro i padroni di casa e il Pozzonov e, più in generale, queste prime settimane di lavoro. Sono questi i temi della chiacchiarata, pubblicata sul sito ufficiale della United Borgoricco Campetra, con il direttore sportivo Luigi Fautelli. Questi i suoi pensieri: «È stato un altro buon test il memorial Bacchini – conferma il responsabile dell’area tecnica rossobiancoblu – Forse il risultato con il Pozzonovo è un po’ sorprendente, ma fa parte di un calcio d’agosto che riserva sempre sorprese in tutte le categorie. Da parte nostra vogliamo portare tutti i ragazzi allo stesso livello di preparazione, garantendo a ciascuno di loro un congruo minutaggio. Si possono fare scelte mirate per vincere le partite oppure farne altre per far crescere tutto il gruppo: la nostra volontà è portare tutti i ragazzi nelle migliori condizioni possibili ai primi impegni ufficiali, perché già domenica a Castelfranco si comincia a fare sul serio. Ci sono dei meccanismi da oliare e una preparazione tutta nuova, che stiamo comunque assorbendo bene. La squadra ha già dimostrato la sua compattezza e il suo modo di tenere il campo: sono convinto che ci faremo trovare pronti, sia in Coppa Italia che in campionato».