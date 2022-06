Eccellenza, United Borgoricco Campetra: Manuel Zantomasi "Su di noi ci saranno molte più aspettative"

Una stagione di qualità e temperamento per un giovane veterano come Manuel Zantomasi, centrale difensivo classe 1999. Per lo stopper rossobiancoblu, cresciuto nelle giovanili di Curtarolese, Cittadella e Campodarsego (due) fino all’esordio in prima squadra con la maglia dell’Ambrosiana Trebaseleghe in Promozione, quella che sta per iniziare la quarta stagione al Vecchiato. Queste le sue parole ai canali ufficiali della squadra di mister Bertan:

«Come squadra abbiamo dimostrato un grande carattere fin dall’inizio, da quando siamo partiti per il ritiro. L’esperienza dei playoff purtroppo è durata poco, ma è stata ugualmente bella e formativa. Abbiamo incontrato delle avversarie molto forti e che esprimevano un bel calcio: in questo senso possiamo solo imparare e migliorare. In ogni caso non abbiamo alcun rimpianto: abbiamo sempre dato il massimo, sia in partita che in allenamento, creando un gruppo bellissimo giorno dopo giorno. La società ha fatto un grandissimo lavoro: il direttore non ci metteva mai troppa pressione, il mister ci caricava come molle, lo staff lo segue in tutto e lo stesso presidente non ha mai saltato una partita. Per noi giocatori sono segnali fondamentali: significa che quanto facciamo viene apprezzato e che i risultati rappresentano sempre uno stimolo in più per fare meglio. Per la prossima stagione l’obiettivo è confermarci là in alto, provando ad alzare ulteriormente l’asticella. Non sarà facile, perché su di noi ci saranno molte più aspettative, ma sono certo che ci faremo trovare pronti e non vedo l’ora di tornare in campo. Colgo l’occasione per ringraziare lo staff e i compagni, in particolare coloro che purtroppo non ci saranno più: a loro faccio un grosso “in bocca al lupo” per la nuova avventura che li attende».