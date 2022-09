Eccellenza, United Borgoricco Campetra: mister Bertan "Domenica l’esordio in campionato sarà tosto"

La vittoria sofferta di Spinea ha rappresentato un bel sospiro di sollievo per la United Borgoricco Campetra di mister Bertan. Queste le sue dichiarazioni, all'indomani della gara nel veneziano:

"È stata una partita molto equilibrata e decisa dagli episodi. La classica gara che si vince con un solo gol di scarto: spero che in campionato ce ne saranno tante così, perché a deciderle sono la voglia di fare risultato e lo spirito di sacrificio. Ieri faceva ancora molto caldo: i ragazzi sono usciti stremati e questo è un aspetto importante sul piano dell’atteggiamento. Dobbiamo essere consapevoli che ogni partita sarà una guerra: già domenica l’esordio in campionato sarà tosto perché affronteremo una squadra molto esperta come l’Istrana, che è in categoria da tanti anni e che anche ieri ha fatto una grande partita contro il Treviso. Bisognerà farsi trovare pronti."