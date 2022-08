Eccellenza, United Borgoricco: Luigi Fautelli "Anche quest’anno ce la giocheremo fino in fondo"

Dopo i primi quindici giorni di lavoro, in casa United Borgoricco Campetra c’è il tempo per le prime considerazioni. Le prime amichevoli hanno detto male in termini di risultati, ma indicato la via su cui lavorare per i ragazzi di Bertan. C'è bisogno di ancora tanto lavoro, anche se da qui ad una settimana inizia la Coppa Italia Eccellenza. Ecco il direttore sportivo Luigi Fautelli, che analizza le prime due settimane di attività dei ragazzi.

«Stiamo lavorando molto bene e il ritiro è andato alla grande – le parole del responsabile dell’area tecnica rossobiancoblu – Abbiamo degli acciaccati, soprattutto tra i giovani, ed è chiaro che dobbiamo aspettare di vederli tutti all’opera per dare un giudizio oggettivo. Sabato a Mestre, al netto del risultato finale, abbiamo fatto una buonissima gara: fino al 41’ eravamo 1-1, poi abbiamo preso tre gol in tre minuti per effetto di alcuni rimpalli o di situazioni in cui la testa diceva una cosa e le gambe non la assecondavano. Poi, sia chiaro, la qualità del Mestre è fuori discussione. In ogni caso ho visto un’ottima squadra e sono convinto che anche quest’anno ce la giocheremo fino in fondo».