Eccellenza, United Campetra Borgoricco: mister Bertan "Allenare giocatori forti è un enorme piacere"

Squadra pressoché definita in casa United Borgoricco Campetra e tempo di prime valutazioni con mister Bertan. Il tecnico della squadra rossobiancoblu non nasconde la sua soddisfazione per gli arrivi extra lusso di Papagno, Fighera, Barichello, Torregrossa, Chinellato e dulcis in fundo di Gianmarco Antonello. Queste le sue parole ai canali social della compagine padovana: "Sono davvero molto contento, sia per Gigi che soprattutto per la società. Se arrivano certi giocatori, significa che l’immagine del club sta crescendo: è il segno che stiamo costruendo qualcosa di buono e che la società sta guadagnando nome e credibilità. Allenare giocatori forti è un enorme piacere: alza il livello della competizione e gli stimoli di tutti. La rosa? Come over siamo pressoché al completo, restano solo da definire alcuni “under” per completare l’organico. I giovani sono molto importanti, vogliamo valorizzarli e farli crescere: basti pensare ai 2000 di qualche anno fa, che sono rimasti con noi per quattro campionati. Siamo convinti di aver preso, oltre che giocatori forti, anche delle belle persone. La priorità è sempre allestire un gruppo unito, formato da ragazzi che si vogliono bene e che si rispettano."