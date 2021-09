Eccellenza, il programma della prima giornata di campionato

Si fa sul serio per Abano Calcio, Albignasego, Academy Plateola, Arcella, Mestrino Rubano, Pozzonovo, San Giorgio in Bosco e United Borgoricco Campetra impegnate nel girone B. Per il Mestrino Rubano calcio d'avvio casalingo contro il Valgatara nel gruppo A

Si parte con il campionato di Eccellenza. Padovane impegnate tra il Girone A, con il solo Mestrino Rubano, e il girone B dove si trovano la maggior parte delle squadre della nostra zona.

Appuntamento domani alle ore 15.30 con una prima giornata ricca già di match molto interessanti.

Il Mestrino Rubano, unica patavina nel girone A del vicentino e veronese, dovrà vedersela subito contro il Valgatara. Un impegno complesso per la squadra di coach Bernardi, chiamata a disputare un campionato tranquillo, ma con mire d'alta classifica qualora venissero inanellati alcuni risultati positivi in avvio stagionale. In Coppa Italia, al momento si sono viste luci ed ombre, ma i margini di miglioramento per i bianchi sono elevati.

La designazione arbitrale del match casalingo contro il Valgatara vede il signor Luka Meta di Vicenza a dirigere il match, supportato da Andrea Forzan di Castelfranco Veneto e Paulo Ndoja di Bassano del Grappa.

Nel girone B regna l'equilibrio più assoluto. Occhi puntati sulle favorite Bassano, Giorgione e Calvi Noale, ma occhio alle patavine. Arcella e San Giorgio in Bosco promettono battaglia alle corazzate sopracitate, mentre Abano e Albignasego restano nobilità per la categoria. Affascinante il progetto Pozzonovo, mentre destano curiosità Academy Plateola e United Campetra Borgoricco.

Di seguito le designazioni arbitrali:

Academy Plateola-San Giorgio in Bosco (Arbitro: Alessio Amadei di Terni - 1°Assistente: Davide Cavallaro di Rovigo 2°Assistente: Gerardo Graziano di Vicenza)?



Albignasego-Robeganese Salzano (Arbitro: Paolo Zantadeschi di Verona - 1°Assistente: Riccardo Zebini di Rovigo - 2°Assistente: Davide Baggio di Bassano del Grappa)



Arcella Padova-Bassano (Arbitro: Luigi Scicolone di Sandonà di Piave - 1°Assistente: Sebastiano Rocco di Mestre - 2°Assistente: Andrea Sandri di Schio)

Calvi Noale-Pozzonovo (Arbitro: Michele Liviero di Vicenza - 1°Assistente: Marco Fontana di Schio - 2°Assistente: Matteo Pavanati di Adria)

Camisano-United Borgoricco Campetra (Arbitro: Ousseynou di Verona - 1°Assistente: Fabio Cappellaro di Verona - 2°Assistente: Nicola Facci di Bassano del Grappa)

Giorgione-Abano (Arbitro: Antonio Bissolo di Legnago - 1°Assistente: Davide Carraretto di Treviso - 2°Assistente:Pietro Nicoletti di Mestre)

Scardovari-Godigese (Arbitro: Leonardo Crivellardo di Legnago - 1°Assistente: Mihai Irimca di Rovigo - 2°Assistente: Fabio Salvagno di Chioggia