Ecellenza, girone B: impresa Arcella, Opitergina ko

Un successo che pesa. Tanto, tantissimo. L’Arcella in casa dell’Opitergina nel turno infrasettimanale del torneo di Eccellenza grazie ad un guizzo del giovanissimo Rossi. Seconda vittoria esterna della stagione per i bianconeri di mister Fonti, che mettono altri tre punti in cascina verso la rincorsa per la salvezza diretta. Impensabile da pronosticare solo 10 partite fa.



Una gara magnificamente interpretata dagli uomini di Fonti, subito propositivi nel primo tempo con Mangieri, Rossi e Pistolato. I segnali sono chiari e la gara si sblocca poco dopo la metà del tempo. Rossi scambia il pallone con Mangieri e fa partire un fendente imparabile per Mecchia. È il gol partita. La reazione dell'Opitergina è tutta in due corner nel primo tempo che Berto amministra con attenzione e con il colpo di testa di Granzotto nella ripresa che si spegne a lato. Plamadeala, al 68', ci prova da calcio piazzato, ma sfiora solamente il bersaglio, mentre il cross di Toso al 79' è facile presa di Mecchia. Il forcing finale dei padroni di casa non produce frutti: l’Arcella chiude tutti gli spazi e porta a casa tre punti d’oro.

Questo il tabellino della gara:

OPITERGINA-ARCELLA 0-1

OPITERGINA: Mecchia, Fin, Rosina, Cotali, Benedetti, Granzotto, Botter (30′ st Dalla Pietà), Carniato (8′ st Tesolat), Morbioli, Akafou, M. Tagliapietra (32′ st M. Sanè).

A disposizione: Vizzo, Perinot, Furlan, Salviato, Y. Sanè, Vianello.

Allenatore: Bodo.

ARCELLA: Berto, Toso, Rubin, Varnier, Pistolato, S. Tagliapietra, Plamadeala, Bettonte (35′ st Zavan), Stangherlin (16′ pt Tamponi, 10′ st Danielli), Mangieri, L. Rossi (41′ st Maritan).

A disposizione: T. Rossi, Lovato, Teodoro, Loum, Menato.

Allenatore: Fonti.

Arbitro: Cazzavillan di Vicenza.

Reti: 23′ pt L. Rossi.

Note: ammoniti Cotali, Rubin, Tesolat e Danielli