Calcio Padova, arriva l'ufficialità: esonerato l'allenatore Bruno Caneo

«Il Calcio Padova comunica che la società biancoscudata ha sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Bruno Caneo. Al mister il ringraziamento per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera. Il nome del nuovo allenatore verrà comunicato nei prossimi giorni»: questo il testo dello scarno comuniato con cui pochi minuti dopo le ore 21 di oggi, domenica 11 dicembre, è stato ufficializzato ciò che era nell'aria già da qualche ora, ovvero l'esonero del tecnico che aveva guidato in questi primi tre mesi e mezzo di campionato la prima squadra.

I possibili sostituti

Ancora da decidere il nome del nuovo allenatore biancoscudato: tra i papabili Luca Rossettini, che guida la Primavera biancoscudata, mentre alcuni rumour parlano anche di Giuseppe "Nanu" Galderisi, bandiera del Calcio Padova, avvistato più di qualche volta in tribuna in occasione delle ultime gare casalinghe. Da non dimenticare che ancora sotto contratto figura Massimo Oddo, esonerato al termine della scorsa stagione dopo la finale playoff persa contro il Palermo. Fatale per mister Caneo la sfida odierna contro il Lecco: il tecnico lascia con il Padova al dodicesimo posto in classifica.