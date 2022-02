Calcio, decisione a sorpresa del Padova: esonerato mister Pavanel

Terremoto in casa biancoscudata: dopo il pareggio con il Trento il Calcio Padova ha deciso di esonerare l'allenatore Massimo Pavanel e tutto il suo staff tecnico.

Esonero

Questo il comunicato ufficiale diramato alle ore 16.15 di lunedì 21 febbraio: "Il Calcio Padova informa che la società biancoscudata ha deciso di sollevare dall?incarico il tecnico della prima squadra Massimo Pavanel, l?allenatore in seconda Diego Zanin e il collaboratore tecnico Daniele Riganti. Al mister e al suo staff vanno il ringraziamento della Società per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera. La guida tecnica della prima squadra è momentaneamente affidata a Mister Raffaele Longo, che sarà sulla panchina biancoscudata per il recupero di campionato contro il Legnago Salus".